Fouten in begroting kosten De Bleeker de kop, maar het was niet haar eerste blunder

Zelfs de aangepaste begroting die de Kamerleden binnen kregen zat vol fouten, een derde versie is intussen al op komst. Maar het is met die begroting dat staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld) uiteindelijk haar carrière op het hoogste niveau ziet beëindigd worden. Omdat ze premier en partijgenoot Alexander De Croo in de nesten werkte. Het was bovendien al niet meer de eerste keer dat ze blunderde.

De geheime vaccindeals op de straatstenen

In een discussie over de kostprijs van de coronavaccins had Eva De Bleeker het ultieme argument. Ze zwierde in december 2020 de tabellen gewoon op Twitter. Dat was heel transparant van haar, maar daarmee brak ze de geheimhoudingsclausule die de Europese Commissie had gesloten met de farmasector. Een indiscretie die verregaande gevolgen zou kunnen hebben. Rechtszaken, duurdere vaccins, noem maar op. De tweet werd snel verwijderd, maar De Bleeker haalde tegen wil en dank alle internationale nieuwssites.

Forse communicatie bij onderhandelingen

Als je de zelf verklaarde Iron Lady van de Vlaamse liberalen bent, dan moet je al eens fors gaan. Dat dacht De Bleeker alleszins toen ze in september 2021 stevig doorduwde: de federale regering moest 3 miljard euro besparen in de nieuwe begroting. Alleen ging ze zo verder dan wat het regeerakkoord zei en had ze die démarche niet doorgesproken met haar partij. Ze werd teruggefloten door haar voorzitter Egbert Lachaert en door vicepremier Vincent Van Quickenborne. Op een barbecue van de federale regering merkte Vooruit-vicepremier Frank Vandenbroucke op dat “mevrouw De Bleeker in de pers beter even veel zei als aan de regeringstafel. Niets”.

Te eerlijk geweest

Wat haar uiteindelijk haar job kostte was de begroting van volgend jaar. In de documenten die ze aan de Kamer bezorgde bleek die plots 1,7 miljard euro slechter uit te vallen dan wat premier Alexander De Croo in zijn State of the Union had verklaard én wat België aan de Europese Commissie had laten weten. De reden? Ze had de verlaagde btw op energie wel meegerekend, maar de compenserende verhoging van de accijnzen nog niet. Daar valt iets voor te zeggen: die accijnsverhoging is nog niet afgeklopt en zolang de energieprijzen hoog zijn, zal de regering die niet zo maar doorvoeren.

Maar politiek is het een kemel. Ze zette De Croo in zijn hemd, ze gaf Kamerlid Sander Loones (N-VA) munitie om het de regering fel lastig te maken en veel vertrouwen boezemt het niet in dat die 1,7 miljard euro na een bolwassing van de premier gewoon weer weggegomd werd. Daar hield het dan nog niet eens op. In de “herwerkte” versie van de begroting bleken weer kemels te zitten. Na een topoverleg op het hoofdkwartier van de Melsensstraat nam De Bleeker ontslag.