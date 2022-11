Inbrekers slaan op vijf plaatsen toe in Lommel

In de Koeketerstraat in Lommel is op drie plaatsen ingebroken. Het nadeel is niet bekend. In de Lijsterstraat, in dezelfde omgeving, was er die avond ook een inbraak in een huis. Vrijdag werd bij de politie nog een inbraak gemeld in de Bontgenotenlaan in Lommel-Barrier. Van de buit is niets geweten. Er werd een rolluik geforceerd en de draad werd doorgeknipt. De daders sloegen toe in een unit in de tuin.

Aan de Lossing in Lommel is ingebroken in een voertuig. De daders zijn weg met een handtas en portefeuille.

maw