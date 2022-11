REACTIES. Bondscoach Roberto Martinez en Dries Mertens relativeren nederlaag Rode Duivels: “Dit hadden we nodig”

Dries Mertens: “Tevreden van mezelf, maar het was even zoeken naar adem”

“Zowel het resultaat als het spel kon beter, ja.” Het tegendeel kon invaller Dries Mertens (35) voor de camera’s van VTM moeilijk beweren. “Verliezen is niet ideaal, maar het is goed dat we nog eens hebben gespeeld. Het is namelijk belangrijk dat de gewoontes terugkomen. Uiteindelijk krijgen we ook niet heel veel kansen tegen. Wij hadden er meer, al hadden we nog iets gevaarlijker moeten zijn. Er is nog werk aan de winkel, maar dat komt wel goed. Een domper voor het vertrouwen is dit niet, denk ik. Wat zeggen ze meestal: het is beter dat dit nu gebeurt dan op het WK. Over mezelf ben ik best tevreden, maar na vijf minuten was het toch even naar adem zoeken. Dat was even moeilijk.”

© BELGA

Roberto Martinez: “Geen goed resultaat, maar dit hadden we nodig”

Ook de bondscoach sprak kort bij VTM na de nederlaag tegen Egypte. “Dit was niet het resultaat of de prestatie die we wilden, maar dit hadden we wellicht wel nodig”, zei Roberto Martinez. “In principe heb je een week of vijf nodig om je klaar te maken voor het WK, maar dat kan nu eenmaal niet. We toonden dat we aan het wachten zijn op de start van dat WK, maar niet dat we klaar zijn. We gaan ervoor moeten zorgen dat elke speler klaar is voor wat nodig is. Want je kunt niet naar zo’n toernooi gaan en verwachten dat je gaat presteren als je niet op je best bent.”