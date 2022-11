Diepenbeek

UHasselt-prof Dirk Vanderzande is een autoriteit in het onderzoek naar flinterdunne zonnecellen. Nu hij 65 is, gaat hij ‘verplicht’ op emeritaat. Maar gepassioneerd als hij is, blijft hij wel nog voor de aula staan. “Geen nood, ik word geen schoonmoeder”, lacht hij.