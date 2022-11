Zonhoven

Tussen de schoenen in de etalage: de ene naast de andere filmposter van Zillion. En of de ouders van Charlotte Timmers (34) fier zijn op haar hoofdrol in de kaskraker. “Op haar vijfde verkocht ze al een paar schoenen”, zeggen Annemie (64) en Paul (68) van Schoenen Timmers in Zonhoven.