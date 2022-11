Hasselt

De restauratie van het dak van het historisch stadhuis van Hasselt is volop bezig en daarbij is aan het licht gekomen dat de steunbalken in slechtere staat zijn dan gedacht. De eerste expo van Kunstuur zal evenwel niet in het gedrang komen. De werken hervatten pas in januari, als Kunstuur van collectie wisselt. De expo zal hierdoor wel langer stilliggen.