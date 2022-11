Op bezoek in het poepchique Qatarese hotel van de Rode Duivels: “Niemand gaat hier zomaar op de deur van Romelu Lukaku kloppen”

Als het WK voor de Belgen niet uitdraait zoals verwacht, zal het niet aan de accommodatie liggen. De Rode Duivels nemen vannacht hun intrek in het Hilton Salwa Beach Resort, het grootste en ook één van de meest luxueuze hotels in Qatar. Met binnen- en buitenzwembaden, een wellness en waterpretpark, 4 kilometer zandstrand en 1400 man personeel. Wij gingen al eens op bezoek in het spelershotel.