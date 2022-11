Oekraïense first lady bedankt Kate, koning Filip showt zijn tattoo en opvallend bezoek aan Buckingham Palace

Kate Middleton bezocht op 17 november een Oekraïens gemeenschapscentrum in de Engelse stad Reading, om daar gevluchte families een hart onder de riem te steken. En dat leverde haar een dankwoord op van Olenka Zelenska, de first lady van het land.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Je kan er moeilijk onderuit, maar mocht je het nog niet weten: “It’s #deviltime!” In een filmpje van het koninklijke paleis en de Belgische voetbalbond neemt niemand minder dan koning Filip een glansrol als mede-trainer op zich. Hij stuurt onder anderen Kevin De Bruyne aan en showt aan het eind een opvallende tattoo.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Zweedse koning Carl Gustaf en zijn vrouw Silvia bezochten op 17 november het vluchtelingenkamp Zaatari, in Jordanië, waar veel Syrische vluchtelingen verblijven. Het echtpaar nam daarbij een kijkje in een school en sprak er met leraren en leerlingen. Het bezoek maakt deel uit van een driedaags staatsbezoek aan het land.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Prins Albert van Monaco en zijn vrouw prinses Charlène brachten woensdag een bezoekje aan het hoofdkwartier van het Rode Kruis in hun land. In aanloop naar de eindejaarsperiode worden daar jaarlijks pakketten uitgedeeld aan mensen die het hard nodig hebben. Dit jaar hielp het koninklijk paar mee met de bedeling.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hoog bezoek in de Britse koninklijke residenties Clarence house en Buckingham Palace. Niemand minder dan de familie Paddington verbleef daar de afgelopen dagen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In Nederland kwam er op 17 november een uitspraak in het proces rond het neerhalen van vlucht MH17 in 2014 boven het Oosten van Oekraïne. Daarbij kwamen 298 mensen om, vooral Nederlanders. Twee Russen en een Oekraïner werden nu veroordeeld tot levenslang. Het Nederlandse koningshuis wensen de nabestaanden in een officieel statement veel sterkte toe en hopen “dat deze mijlpaal enige ruimte geeft” om het verlies te verwerken.