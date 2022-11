Alexia Bertrand is nieuwe staatssecretaris en ruilt MR in voor Open Vld nadat ze werd gepasseerd door Bouchez

Jonkvrouw Alexia Marie Lucrèce Yveline Bertrand is de nieuwe staatssecretaris voor Begroting. Bertrand was dé Brusselse kopvrouw van MR, de franstalige liberale partij. Maar het zat al langer goed scheef tussen haar en voorzitter Georges-Louis Bouchez. Zeker toen ze naast de post van minister van Buitenlandse Zaken greep. Via de Vlaamse liberalen zetelt ze nu toch in de federale regering.

Perfect tweetalig en donkerblauw. Dat vat Alexia Bertrand zo wat samen. De 43-jarige Brusselse is opvolgster van Eva De Bleeker (Open Vld) als staatssecretaris voor Begroting in de federale regering. Opmerkelijk, want dat wil meteen ook betekenen dat ze haar lidmaatschap van MR inruilt voor de Vlaamse neven en nichten van Open Vld.

Maar het zat al langer goed scheef tussen Bertrand en haar oude voorzitter Georges-Louis Bouchez (MR). Hoewel ze dé coming lady van de Brusselse liberalen was, passeerde Bouchez haar door niet haar, maar de journaliste Hadja Lahbib naar voren te schuiven als vervanger van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès. Dat schoot zo zwaar in het verkeerde keelgat dat Bertrand zelfs genoemd werd als boegbeeld van de nieuwe politieke formatie waar MR-verschoppeling Jean-Luc Crucke aan sleutelde.

Reynders

Bertrand komt uit een zeer welstellend nest. Haar vader Luc Bertrand is de voorzitter van de holding Ackermans & van Haaren, goed voor een omzet van 3,9 miljard euro per jaar. Daar zit ze zelf ook in de Raad van Bestuur. Ze studeerde rechten aan de Université catholique de Louvain en aan Harvard Law School in de VS.

Ze verdiende haar politieke sporen op de kabinettten van vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR). Eerst als adviseur voor justitie, asiel en migratie en economische zaken, in 2015 klom ze zelfs op tot kabinetschef algemeen beleid. Een functie die ze bleef bekleden tot juni 2019.

Sinds de verkiezingen van 2019 is ze fractieleider van MR in het Brussels parlement. Doordat ze vloeiend Nederlands sprak, was ze zelfs een graag geziene gast in praatprogamma’s zoals De Afspraak. Daar zal ze nu wellicht nog wat vaker opduiken, als nieuwbakken staatssecretaris. En nieuwbakken Open Vld’er.