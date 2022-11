Lichaam Natacha de Crombrugge zondag terug in België, maandag nieuwe autopsie

Het lichaam van de Belgische Natacha de Crombrugge wordt nu zondag gerepatrieerd vanuit Peru naar ons land. Maandag vindt een autopsie plaats, zegt het federaal parket in een persbericht.

Natacha de Crombrugge werd het laatst gezien op 24 januari van dit jaar in Peru, waar ze op trektocht was. Negen maand later werd haar lichaam gevonden aan de oever van de Colca rivier.

Haar lichaam zal nu, op zondag 20 november, naar België worden gerepatrieerd. Een dag later, op maandag 21 november, zal een autopsie worden uitgevoerd en na verdere analyse van de resultaten zal door experts bijkomend onderzoek worden bekeken, zegt het federaal parket.

Op dit ogenblik zijn er geen aanwijzingen die een mogelijk crimineel spoor of de tussenkomst van een derde partij bevestigen, zo luidt het verder.