Ouders en vriendin nemen afscheid van doodgestoken agent Thomas (29): “Papa en mama zijn bang om te leven zonder jou”

Meer dan 2.000 leden van politiekorpsen uit alle hoeken van het land hebben vrijdag in Borgworm afscheid genomen van Thomas Monjoie (29), de inspecteur die een week geleden in Schaarbeek tijdens een patrouille werd doodgestoken. Een emotioneel afscheid van een jongeman, die door iedereen unaniem op prijs werd gesteld: “Hij was een gewone mens die buitengewone dingen deed.”

“Dit is een dag vol droefheid en eerbied voor onze vriend en collega die op zo’n brutale manier uit ons midden werd gerukt”, zei André Jamers, korpsoverste van de politiezone Haspengouw, waar Thomas Monjoie na zijn politiescholing stage heeft gelopen. “Maar dat meer dan 2.000 politiemensen naar Borgworm zijn afgezakt om Thomas een laatste eer te betonen, is ook een sterk signaal van solidariteit naar zijn familie toe, maar ook naar de overheid omdat alle politiekorpsen nood hebben aan meer middelen.”

“De angst verdrijven”

Van de wijkagent tot de hoogste officier, van de inspecteur in uniform tot de Speciale Eenheden, alle geledingen van de politie hielden er vrijdag aan om Thomas Monjoie een laatste groet te brengen. Het was de vader van Thomas die tijdens de plechtigheid als eerste het woord nam: “Wees niet bang jongen, papa en mama zijn hier. Hoe vaak zeggen ouders dat niet om hun kinderen gerust te stellen? Sinds 10 november zijn de rollen omgedraaid. Papa en mama zijn bang, bang om te leven zonder jou erbij, bang voor de plotse leegte aan de zijde van Elodie, bang dat wij de wereld van morgen niet zullen aankunnen, dat angst het gewonnen heeft van vertrouwen.”

“Wij zullen die angst nu moeten verdrijven en vervangen door liefde en gulheid, uw liefde en gulheid voor elke medemens, uw positieve instelling in het leven, waar je zoveel van hield, van wou en kon genieten. Dank je voor wie je was. Vaarwel, kerel.”

“Zonnetje in mijn leven”

Elodie, de vriendin met wie Thomas al jaren een vaste relatie had, kon haar verdriet amper de baas: “Je zei altijd dat wij van het leven moeten genieten omdat je niet weet wat op je afkomt. Ik had nooit gedacht dat ik zo snel zonder jou verder door het leven zou moeten. Ik heb zo veel herinneringen aan jou, vol van je lach, je positieve kijk op het leven, de ontelbare attenties waarmee je mij je liefde wou tonen. Ik mis je enorm, je was het zonnetje in mijn leven. Ik zal je nooit vergeten.”

De vader van Elodie, de vrienden met wie Thomas in 2017 op de politieschool in klas 48/1 zat, zijn kameraden met wie hij een rockband had,... ze hadden één voor één moeite om “slechts” een selectie aan herinneringen te brengen die zou overhouden aan Thomas Monjoie. Herinneringen die steevast het beeld schetsen van een gulle levensgenieter, van een vriend die je nooit in de steek zou laten, van iemand die altijd wist hoe zijn medemens op te beuren, “iemand die pas tevreden was als je je bij hem goed voelde”, zo beschreef een boezemvriend Thomas.

Op het einde van de plechtigheid vormden de 2.000 collega’s van Thomas Monjoie een indrukwekkende, kilometerslange erehaag, die de rouwstoet een laatste vaarwel groette. “Ik hou de beste herinneringen aan Thomas over”, aldus burgemeester Jacques Chabot. “Ik hoop dat de politie de middelen krijgt opdat dergelijk drama nooit meer herhaald wordt.”