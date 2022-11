Op verschillende plaatsen in Vlaanderen organiseerden Femma Nationaal een ontmoetingsmoment. Ook de dames van Lutselus waren van de partij.

Op het programma stonden inspireren, samenwerken, toekomstgericht ontmoeten en nog zoveel meer. "Het was zeer leerrijk en we kunnen nu verder werken in onze afdeling", aldus de dames van Femma Lutselus.