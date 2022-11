Natalia en haar vriend bijten in het stof en Viktor Verhulst smelt voor Kobe Ilsens zoontje

Natalia en haar vriend Frederik zochten deze week hun eigen grenzen op. Samen trotseerden ze meer dan 70 kilometer door de woestijn. Een serieuze prestatie. Het koppel “kiddozz” mocht alvast rekenen op complimenten van de Amerikaanse zangeres Anastacia.

Dat het al veel inkt heeft doen vloeien. Het jongste seizoen van Blind Getrouwd is achter de rug, en een van de meest besproken koppels, Jana en Christiaan, kozen ervoor om niet langer getrouwd te blijven. Achteraf zou Jana getwijfeld hebben aan haar beslissing. Maar dat ze geen koppel meer zijn, is intussen duidelijk. Dat dat niets af hoeft te doen aan hun vriendschap, evenzeer: “Christiana voor altijd!”

‘Ilsen & Verhulst’ ziet er deze week net iets jonger uit dan anders. Viktor kan het niet wegstoppen: de vriendschap voor Ilsen junior is even groot als die voor Ilsen senior.

Subtiel, maar tegelijk zeer duidelijk. Zangeres Camille heeft de liefde gevonden bij haar vriend Dino en viert die in Parijs.

Amper een dag nadat ze een gelukkige verjaardag wenste aan haar mama, kondigde Karen Damen het afscheid van haar papa aan.

Dat je het leven moet vieren, is de boodschap die Conner Rousseau dan weer deelt op zijn Instagram-pagina. De Vooruit-voorzitter, die op 13 november 30 werd, dankt voor de verjaardagswensen en blikt alvast vooruit: “The best is yet to come?”

Nadat we met z’n allen het reilen en zeilen bij de familie Pfaff en later bij de Planckaerts konden volgen, zullen we in het voorjaar 2023 ook kunnen binnenkijken bij Jacques Vermeire & co. De matching pettenset van Jacques en dochter Julie doet alvast vermoeden dat de twee een hechte band hebben.