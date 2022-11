Studenten van studentenclub ZOV accepteren sanctie van KU Leuven: “Het had niet zover mogen komen”

De betrokken studenten van club Zuid-Oost-Vlaamse (ZOV) gaan niet in beroep tegen de opgelegde sancties van de KU Leuven. Dat heeft hun advocaat Jan Temmerman vrijdag bekendgemaakt. Voor enkelen onder hen betekent dat dat zij hun studie aan de KU Leuven niet kunnen voortzetten. Hoeveel studenten er precies geweerd worden van de universiteit, is nog niet duidelijk.

De studenten gaven donderdag in een schriftelijke reactie al aan dat ze de opgelegde straffen zouden accepteren. Ze betuigden ook hun spijt over het voorval. “We zijn ons er allemaal van bewust dat dit niet zover had mogen komen. Dat was een falen naar onze leden, onze ouders en de universiteit toe, en dat spijt ons”, schreven ze.

In november 2021 liep een doop van de studentenclub uit de hand. Een van de deelnemende studenten moest met 5,14 promille alcohol in het bloed met spoed naar het ziekenhuis worden overgebracht. De gebeurtenissen werden gisteren door de KU Leuven bekendgemaakt.