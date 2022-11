Militair uit Leopoldsburg mag naar liveshows ‘The Voice’

“Ik kan niet kiezen. Ik vond ze in deze battle allebei even sterk.” Koen Wauters had het vrijdagavond niet gemakkelijk tijdens The Voice van Vlaanderen. Uiteindelijk besliste hij om Johan Callaars (38) uit Leopoldsburg mee te nemen naar de liveshows.

De laatste battle van de avond bleek de moeilijkste voor de coaches om te beslissen. Koen Wauters had Johan Callaars (38) uit Leopoldsburg tegenover Sarah Verdeyen (26) uit Tienen gezet met Candy van Iggy Pop. Nadat Jan Paternoster en Natalia al heel wat complimenten hadden uitgedeeld, was het aan hun eigen coach. “Mijn lat lag heel hoog, mijn verwachtingen ook en daar beantwoordt het volledig aan”, zei Koen. “Ik heb hier heel de tijd met een smile van mijn linker- tot mijn rechteroor gezeten. Ik vind het zalig hoe jullie - als jullie niet aan het zingen zijn - helemaal opgaan in wat de ander zingt.”

Een keuze maken, viel hem dan ook zwaar. “Ik kan niet kiezen. Ik vind het zo vervelend. Je begint dan van alles af te wegen, maar ik kom altijd uit op: maar Sarah doet dat zo goed en Johan doet dat zo goed.” Koen vond zijn twee pupillen even straf. Zijn hulpcoach raadde hem aan om zijn buikgevoel te volgen, maar ook dat zei volgens Wauters niets. “Dit is echt verschrikkelijk”, zei hij nog even alvorens hij een beslissing maakte: “Team Koen gaat naar de lives met Johan.”

De militair uit Leopoldsburg zijn geluk kon niet op. “Ik ben supergelukkig! Echt dolgelukkig ben ik. Ik kan het niet geloven. Het is nog niet ingesijpeld.”

Voor Maikel Lopez (34) eindigde The Voice van Vlaanderen vrijdagavond. De zanger uit Houthalen verloor zijn battle van Ruben Katshiame (20) uit Geraardsbergen. “We vonden het een heel moeilijke keuze. We vinden dat jullie allebei jullie eigen ding hebben”, zei Natalia die op beiden trots was. Maar ze zag nog meer mogelijkheden in de toekomst met Ruben.(nco)