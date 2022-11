Wereldkampioen Tom Pidcock wordt gehuldigd in het Vlaams-Brabantse Merchtem

De Brit uit Leeds mag dan wel in Andorra gedomicilieerd zijn en het Prinsdom als vaste stek hebben, hij is in de winter door zijn crossactiviteit ook veel in de Vlaams-Brabantse gemeente te vinden. Hij heeft er een uitvalsbasis gekocht. Van daaruit kan hij tussen de crossen door ook de Vlaamse voorjaarskoersen verkennen.

Daarmee is Pidcock niet de enige buitenlandse wereldkampioen die in België een huis bezit. De tweevoudige ex-wereldkampioen Julian Alaphilippe heeft naast zijn vaste verblijfplaats in Andorra ook een villa in Ronse. Zelfs de Amerikaan Greg LeMond woonde in zijn gloriejaren in Kortrijk als uitvalsbasis voor de wedstrijden. (hc)