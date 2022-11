Man die jonge meisjes begluurde in zwembad Beringen krijgt 30 maanden celstraf: “Hij blijft hervallen”

De Hasseltse correctionele rechtbank heeft vrijdag een celstraf van dertig maanden uitgesproken voor een zwembadgluurder. De vijftiger uit Schoten is voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet. Gedurende twintig jaar mag hij niet betrokken zijn bij activiteiten met minderjarigen. De rechtbank heeft hem ook een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor tien jaar opgelegd. Hij stond in het verleden ook al terecht voor kinderporno.

In een zwembad in Beringen begluurde hij meisjes van zeven en acht jaar via geboorde gaatjes in de kleedhokjes. Een schoonmaakster betrapte de man op 12 juni dit jaar. Een moeder zag ook hoe de beklaagde op zijn knieën zat met zijn gsm in de handen. Op zijn smartphone vond de politie vijf filmpjes van vijf minderjarigen. In de rechtbank beweerde hij dat hij de gaatjes niet zelf had geboord. Nochtans had hij twee schroevendraaiers op zak. Tegenover de drie rechters had hij gezegd dat hij bestaande gaatjes opnieuw had vrijgemaakt.

In 2008 en 2021 was hij al voor het bezit van kinderporno veroordeeld. Hij kreeg vorig jaar van de strafrechter in Antwerpen drie jaar cel met uitstel voor bezit en handel in kinderporno. Hij kreeg een gsm-verbod opgelegd, maar via zijn job als koerier had hij toch een gsm weten te bemachtigen. “Toen hij geen toegang meer tot het internet mocht hebben, ging hij een stap verder. Hij begon zelf te filmen om zijn behoefte te bevredigen. Hij blijft hervallen”, aldus de aanklager op het proces, die aanvankelijk drie jaar cel had gevraagd.

“Geboren met bepaalde persoonlijkheid”

De verdediging betwistte de feiten niet. “Deze man is geboren met een bepaalde persoonlijkheid. In zijn kinderjaren is hij door zijn vader misbruikt,” aldus de advocate van de man. Aan een moeder en haar dochtertje is hij 1.700 euro schadevergoeding verschuldigd.

“De beklaagde kon zijn seksuele driften opnieuw niet onder controle houden en hield opnieuw geen rekening met de integriteit van de slachtoffers. Zijn gedrag is zorgwekkend. Er werden hem al kansen verleend via begeleiding door onder meer libidoverlagende medicatie, maar toch pleegde hij opnieuw misdrijven waarbij minderjarigen betrokken zijn. In de hem aangeboden hulpverlening verzweeg hij deze nieuwe feiten. Bovendien had hij ruimschoots de tijd om tot inzicht te komen en op zijn stappen terug te keren, want hij zakte van Antwerpen naar Beringen af om van 11.15 uur tot 15.15 uur in het zwembad bezoekers te observeren, te begluren en te filmen”, aldus de rechtbank. Blijkbaar waren er in zijn gsm ook berichten teruggevonden die wezen op verregaande strafbare seksuele verlangens en fantasieën die hij uitte met betrekking tot een minderjarig meisje.

Groot risico op recidive

Een gerechtsdeskundige haalde het bijzonder groot recidiverisico aan. Het is aangewezen om hem op te nemen in een gespecialiseerde psychiatrische afdeling voor zedendelinquenten., waarbij hij zijn medicatie blijft innemen. De deskundige meende ook dat een verbod aanbevolen is zodat hij niet meer op plaatsen komt waar schaars geklede meisjes rondlopen. De beklaagde zei zelf dat zijn eenzaamheid en internetgebruik triggers kunnen zijn. De Hasseltse rechtbank meende dat de man via de strafuitvoeringsrechtbank in een therapeutische setting aan zijn probleem kan werken.