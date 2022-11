Een patrouille van de politie Maasland kruiste vrijdag rond 0.30 uur een bromfiets met twee personen. Zij reden over de Rode Kruisstraat in Maaseik en droegen geen helm. De patrouille keert zich om en zien dat de bromfiets tegen de grond ligt. Van de twee personen is geen spoor meer. Het onderzoek brengt aan het licht dat de brommer geseind stond in Nederland. De zaak wordt nu verder onderzocht.

ppn