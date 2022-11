Hogeschool PXL en Scholengroep 14 Maasland slaan de handen in elkaar voor methode-onderwijs

Lieve Pouls, algemeen directeur van Scholengroep 14 Maasland legt uit: “Binnen onze scholengroep zien we dat het aantal leerlingen dat methode-onderwijs volgt in de afgelopen 5 jaar met maar liefst 25% is gestegen. Vaak heeft dit te maken met ouders die bewust voor een bepaalde onderwijsmethode kiezen die aansluit bij de noden van hun kind. Voor veel leerkrachten is het niet evident om van het meer traditionele onderwijs over te stappen naar methode-onderwijs. Om tegemoet te komen aan de vraag van leerkrachten om zich hierin te verdiepen en bij te scholen, ging scholengroep 14 Maasland een samenwerking aan met Hogeschool PXL.”Hogeschool PXL werkte een micro-credential module ‘Methode-onderwijs’ uit op maat van leerkrachten basisonderwijs. De module geeft leerkrachten inzicht in de visie, uitgangspunten en pijlers van alternatieve pedagogieën. Zo kunnen ze enerzijds hun eigen onderwijspraktijk versterken en anderzijds gemakkelijker de overstap maken naar het methode-onderwijs. De module is een afwisseling tussen fysieke en online lesmomenten, afgewisseld met schoolbezoeken, uitwisselmomenten en lezingen. Dit loopt van oktober tot juni van dit schooljaar.Scholengroep 14 Maasland heeft 4 methodescholen: Daltonschool Meeuwen (Oudsbergen) Freinet ‘On the Move’ (Genk), Freinet ‘Op Stelten’ (Dilsen-Stokkem), Leefschool Talentenkiem (Dilsen-Stokkem)