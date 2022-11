Truck laat PXL'ers kennismaken met 5G-helm in Hasselt

Wat zijn nu precies de voordelen van 5G-technologie? Welke impact heeft de invoering van 5G op belangrijke industriële sectoren zoals de chemische sector, de auto-industrie, de havenindustrie enzovoort? En vooral: hoe kunnen en moeten we ons voorbereiden op een wereld waarin 5G alomtegenwoordig zal zijn? Om op die vragen een antwoord te geven, bezocht Huawei de campus van Hogeschool PXL in Hasselt met een rondrijdende truck die het bedrijf speciaal hiervoor heeft ingericht. Studenten en andere bezoekers konden er demo’s volgen en vragen stellen aan de 5G-experts van Huawei om een duidelijker beeld te krijgen van de mogelijkheden en de impact van deze technologie.Zo kon men in de truck van Huawei kennismaken met de zogenaamde 5G-helm die het gebruik van Augmented Reality (AR) in de industrie aanzienlijk vergemakkelijkt. De helm is uitgerust met een schermpje waarop de gebruiker bijvoorbeeld informatie te zien krijgt over een machine die hij of zij moet herstellen. De helm is ook uitgerust met een camera, zodat een collega alles kan meevolgen en assisteren. De 5G-verbinding zorgt ervoor dat de beelden en aanvullende informatie naadloos op elkaar aansluiten.Andere opstellingen toonden hoe 5G-robots autonoom door industriële installaties kunnen patrouilleren om eventuele veiligheidsrisico’s op te sporen, hoe een geautomatiseerde haven er kan uitzien enzovoort. “Er is over 5G weliswaar al veel inkt gevloeid, maar we zien dat veel mensen – zelfs in de technologiesector – nog altijd niet goed weten wat er precies mogelijk is met deze technologie en welke veranderingen ze gaat teweegbrengen,” zegt Victor Qian, de Belgische countrymanager van Huawei. “Vandaar dat we het heel belangrijk vinden dat studenten daar zoveel mogelijk kennis mee maken. Zij moeten zich namelijk voorbereiden op een wereld waarin 5G heel wat veranderingen zal doen teweegbrengen.”