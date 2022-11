Monique Cox gaat op zoek naar de oorsprong van Hasseltse straatnamen

Meer dan 2 jaar schreef Monique teksten over gekende Hasseltse straatnamen gewijd aan personen. Het werden er in totaal 105 en deze verschenen bijna elke week in de bijlage ‘De Buurtkrant’ van Het Belang van Limburg.

Het waren in omvang beperkte, omkaderde stukjes met een korte schets van de persoon naar wie die straat vernoemd was. Elk stukje kreeg een slotquote in ‘t Hessels. De eerste bijdrage verscheen in januari 2020 en de laatste in juni 2022.Het was voor haar een leerrijke ontdekkingstocht in zeer uiteenlopende bronnen en gegevens. Op 24 juni dit jaar kondigde Monique (echtgenote van Jacques Collen) het einde van deze rubriek aan. Alle 105 teksten werden gebundeld in een mooi overzichtelijk boekje met bijna 50 pagina’s. Monique beloofde toen: “De bundeling van mijn teksten zal ik graag schenken aan alle Hasseltse stadsgidsen die dagelijks mensen wegwijs maken in onze Hasseltse straten”.En zo gebeurde ook. Tijdens de bestuursvergadering van maandag 7 november overhandigden Monique en Jacques de 55 boekjes. De boekjes zullen verdeeld worden aan alle HTG-leden tijdens de algemene vergadering op 27 januari 2023. Namens alle HTG-leden een hartelijke dank aan Monique Cox, aan Jacques Collen en aan de redactie van Het Belang van Limburg.