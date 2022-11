Don Bosco Helchteren dicht kloof tussen onderwijs en bedrijfswereld

Oud-leerling Joris Haex zit in zijn laatste jaar van de opleiding bachelor houttechnieken van de hogeschool in Gent. Joris komt oefeningen maken in VR voor de leerlingen van Don Bosco Helchteren. Hiervoor maakt hij 3D-films van de machines in de school en van machines van bedrijven in de buurt. Don Bosco gaat steeds verder om de kloof tussen bedrijfswereld en school te dichten.