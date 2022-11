In het kader van de lessen Maatschappij & Welzijn en Economie & Organisatie hebben de leerlingen van 2EM, 2EOA en 2EOB van Don Bosco Helchteren genoten van een leerrijke voormiddag in het teken van het mijnverleden.

Gids Jos vertelde over de ontdekking van steenkool, het gevaarlijke werk in de ondergrond en het leven in de cité