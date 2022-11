Speuren en smullen met Sint-Maarten in Opgrimbie

Net geen 400 speurneuzen deden op 5 november mee aan de jaarlijkse Sint-Maartentocht van ouderraad De Zonnewijzer en Chiro Grömme in Opgrimbie. Dit jaar bracht de speurtocht ze naar een nieuwe stalplaats voor het paard van Sint-Maarten.

Na een woordje van Sint-Maarten zelf vertrokken de groepjes op pad. Tijdens de tocht werden de speurneuzen getrakteerd op lekkers zoals soep, donuts, worstenbroodjes, souvlaki's, fruitsap of een borreltje. Tussen het smullen en raden door was er ook plaats voor een photobooth met Sint-Maarten. Een leuke avond voor jong en oud, sommige groepen trokken zingend door de mooi versierde straten, zelfs voor het ontvangen van de borrel. Uiteindelijk bracht de tocht iedereen tot op school waar het Sint-Maartenvuur brandde en iedereen gezellig samen de avond kon afsluiten. De nieuwe stalplaats voor het paard? Die bleek uiteindelijk in de gang van de directeur te zijn... De Toekomststraat mocht de prijs van mooist versierde straat opstrijken. Zij dragen de rest van het jaar de titel 'Sint-Maartenstraat'.