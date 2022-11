Max Verstappen klopt George Russell in de vrije trainingen in Abu Dhabi

Max Verstappen was vrijdag het snelst in de tweede vrije training op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Hij hield George Russell en Charles Leclerc achter zich.

De eerste vrije training had Max Verstappen nog vanop de bank bekeken. Red Bull had toen de Nieuw-Zeelandse belofte Liam Lawson op pad gestuurd, een verplichting waaraan twee keer per seizoen voldaan moet worden. Maar in de tweede training moesten alle rookies weer plaats ruimen en kwamen de titularissen weer in actie.

Max Verstappen reed halfweg de sessie al het snelste rondje op softs. Daarna ging hij over op race-simulaties, omdat na het invallen van de duisternis de omstandigheden het meest representatief waren voor de race van zondag. Daarbij werd vooral de mediumband gebruikt.

Met George Russell (Mercedes), de winnaar van vorige zondag, en Charles Leclerc (Ferrari) haalden drie verschillende teams de top drie. (mc)