In deze Limburgse gemeenten mag je nog vuurwerk afsteken op oudejaarsavond

Limburg

Vuurwerk afsteken om de overgang naar het nieuwe jaar te vieren. Voor sommigen een traditie die niet verbroken mag worden, voor (veel) anderen is het taboe. Terwijl vorig jaar nog 18 van de Limburgse gemeenten vuurwerk toelieten op oudejaarsavond, voeren nu al minstens 23 gemeenten een totaalverbod in. “Een evolutie die zich zal doorzetten, vuurwerk is niet meer van deze tijd.”