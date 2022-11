Historisch kantelpunt: Formule 1 lanceert raceklasse voor jonge vrouwen

De Formule 1 heeft in de marge van de GP van Abu Dhabi een nieuwe raceklasse voor vrouwen aangekondigd, die vanaf volgend seizoen van start gaat. De ‘F1 Academy’, zoals de nieuwe categorie zal heten, is gericht op jonge vrouwelijke coureurs. De Formule 1 investeert 150.000 euro per auto, wat met vijftien bolides op een totaal van 2,25 miljoen euro komt.