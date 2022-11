Crisisoverleg bij Open Vld: De Croo, Lachaert en De Bleeker zitten samen na nieuwe begrotingsblunder

De top van Open Vld houdt crisisoverleg. Premier Alexander De Croo en voorzitter Egbert Lachaert zitten op het hoofdkwartier van de partij samen met staatssecretaris Eva De Bleeker, nadat is gebleken dat er in haar gecorrigeerde versie van haar toelichting bij de begroting opnieuw fouten staan. Dit keer zou het gaan om een fout van de administratie van De Bleeker, met tal van verkeerde optelsommen.

Begin deze week was de premier al bijzonder ontstemd nadat De Bleeker een “materiële” fout had gemaakt, waardoor de begroting plots 1,7 miljard dieper in het rood ging. De Bleeker werd publiek te kijk gezet en moest de fout zo snel mogelijk rechtzetten. Dat is dus opnieuw fout gegaan.

(Later meer)