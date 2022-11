Burgemeester na veroordeling voor dronken rijden op dag vol recepties: “Voortaan zorg ik voor een bob”

De Kruisemse burgemeester Joop Verzele (cd&v) moest zich vrijdag voor de politierechtbank in Oudenaarde verantwoorden wegens rijden onder invloed. Bij een alcoholcontrole in mei had hij 1,8 promille in het bloed. De burgemeester werd veroordeeld tot een boete en een rijverbod.

Verzele (50) liep op zaterdag 7 mei tegen de lamp. Na een feestje van de Vriendenkring van de Brandweerpost Kruisem kwam hij tijdens het naar huis rijden, omstreeks 1.30 uur ’s nachts, een alcoholcontrole van agenten van zijn politiezone Vlaamse Ardennen tegen. Bij het blazen bleek hij liefst 1,8 promille in het bloed te hebben. Het rijbewijs van de burgemeester werd meteen voor vijftien dagen ingetrokken.

De burgervader had er een gevulde dag op zitten, met tal van evenementen in zijn gemeente. Het begon in de ochtend met de Lozermeiwandeltocht, gevolgd door voetbaltoernooien in Zingem en Nokere, communie- en lentefeestrecepties in gemeenteschool De Bosrank en vrije basisschool De Regenboog, een schoolfeest in de De Hartepit, een huwelijksplechtigheid in het gemeentehuis, de boekvoorstelling van Marc de Bel én ook nog eens een feest van de lokale harmonie.

“Voortaan een bob”

De politierechter veroordeelde Verzele vrijdag tot een boete van 1.600 euro, waarvan de helft met uitstel, en een maand rijverbod. Het openbaar ministerie had ook een alcoholslot gevorderd, maar daarop ging de rechter niet in. De rechtbank hield rekening met het blanco strafregister van de burgemeester.

“Dit had niet mogen gebeuren. Ik geef grif toe dat ik in de fout ben gegaan”, zegt Verzele zelf. “Alcohol en sturen zijn niet verenigbaar. Ik besef bovendien dat ik als burgemeester een voorbeeldfunctie heb, ook al ben ik maar een mens als een ander. Het zal mij in elk geval niet meer overkomen. Ik zal bij gelegenheden nog wel eens een pintje drinken, maar ik zorg voortaan wel voor een bob.”