Ze werken samen in het familiebedrijf dat keukens en interieurs op maat maakt, fokken samen paarden en schapen en zijn allebei aan de slag bij Esperanza Pelt. “Soms is er kritiek dat Maxim mag spelen omdat hij mijn zoon is”, zegt sportief verantwoordelijke Frank Goossens (54) in een dubbelgesprek met zoon/middenvelder Maxim (23). “Maar aan zijn gedrevenheid kunnen velen nog een voorbeeld nemen.”