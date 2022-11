Stefan Kicken met zijn vrouw, die gerante is in een bakkerij. “Die hartaanval zes jaar geleden heeft me doen nadenken.” — © Karel Hemerijckx

Zondag staat in 2A de onvervalste topper Vlijtingen-Hoepertingen op het menu. Voor Stefan Kicken een bijzondere wedstrijd, want de huidige Hoepertingen-coach was in het verleden liefst zeven jaar trainer bij Vlijtingen. Bij rood-wit is hij nu aan zijn negende seizoen bezig. “Ik eet voetbal.”