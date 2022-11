Nog een slachtoffer van de inflatie en de energieprijzen: ook sterven en trouwen worden duurder

Vanaf 1 januari betaal je 25 euro meer aan het aartsbisdom Mechelen-Brussel en de bisdommen Antwerpen, Brugge, Gent en Hasselt. Het bedrag is opgetrokken naar 300 euro, dat is 9% procent hoger dan de huidige bijdrage. Die stijging was onvermijdelijk door onder meer de inflatie, de oplopende energieprijzen en de onkosten van het kerkgebouw, melden het Interdiocesaan Centrum, Cathobel en Kerknet.

