Het covidbrekske is naar jaarlijkse traditie weer in de kerstsfeer.

Voor het derde jaar op rij is een een nieuw tafereel te bezichtigen aan de Borreshoefstraat 73 in Dilsen-Stokkem. De oude kerstman is nog volop bezig in zijn atelier met alle voorbereidingen voor het grote feest. De figuren en attributen, zoals het stokpaard, zijn volledig zelf handgemaakt.