Voor miljoenen euro’s gestolen in woning van koningin Paola in Parijs

Er is vrijdagochtend ingebroken in een woning die eigendom is van koningin Paola. Dat meldt Le Parisien. Daarbij werd volgens bronnen van de Franse krant “voor miljoenen aan juwelen en lederwaren” gestolen.

De woning van Paola is gelegen in de chique Parijse wijk Par Monceau, in het achtste arrondissement van de Franse hoofdstad. Het is officieel niet bekend voor hoeveel er gestolen werd, maar volgens Franse media gaat het dus om “enkele miljoenen aan luxueuze sieraden en lederwaren”.

De gespecialiseerde brigade banditisme van de Franse politie (BRB) is ter plaatse en onderzoekt de inbraak. Op de binnenplaats van de woning werden alvast sporen teruggevonden die zouden kunnen wijzen op een snelle aftocht van de dieven.

De koningin was niet aanwezig toen de feiten plaatsvonden.