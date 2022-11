Verzorger Robert D’Hont is steun en toeverlaat voor Iljo Keisse van begin tot einde: “In 2010 heeft Iljo me ongelooflijk verrast”

Robert D’Hont (60) is wat de Zesdaagse in ’t Kuipke betreft een ervaringsdeskundige op en naast het ovaal. In 1989 zette de zoon van de bekende verzorger Jef bij Histor-Sigma een punt achter zijn profcarrière. “Zes keer heb ik de Gentse Zesdaagse gereden. Mijn twee beste waren die met de Fransman Laurent Biondi. Met Pascal Elaut reed ik mijn laatste zesdaagse. Via mijn vader kon ik als verzorger beginnen bij Histor-Sigma. Iljo leerde ik kennen via Dimitri De Fauw. Twee à drie keer per week kwamen ze langs om zich te laten masseren. Toen Iljo bij Chocolade Jaques-T Interim kwam rijden, werd ik zijn vaste verzorger op de piste. Ik ging met Iljo mee naar EK en WK en ook naar de buitenlandse zesdaagsen. Altijd samen zijn, schept een ongelooflijke band. Wederzijds respect en vertrouwen is noodzakelijk om goed te functioneren. Zondag zet Iljo er een punt achter, maar ik ga nog even door. Samen met Gunther ‘Bossie’ Van Den Bossche zal ik me blijven ontfermen over enkele renners wanneer het Gentse Zesdaagse is”, zegt de verzorger van Sport Vlaanderen-Baloise.

“Niets zal nog hetzelfde zijn als Iljo er niet meer bij is. Het ongeval van Isaac Galvez liet sporen na en is nog niet helemaal verwerkt. Met de jaren is Iljo rustiger geworden. Hij heeft in zijn lange carrière heel veel meegemaakt. Nooit heeft Iljo de armen laten hangen. Na de gedwongen inactiviteit sprong het licht pas op groen tien dagen voor de Lotto-Zesdaagse Vlaanderen-Gent. Voor Iljo werd het een race tegen de tijd. In die tien dagen heeft hij getraind als zot. Iedere dag achter mijn brommer, iedere dag vollen bak op de piste. Toen ik zijn benen een eerste keer voelde, dacht ik dat het niet goed kwam. Dag na dag werden ze beter. Na tien dagen kon ik met plezier zeggen dat Iljo er klaar voor is. Samen met zijn eerste overwinning in ’t Kuipke met Matthew Gilmore, was de editie 2010 de emotioneel zwaarste.”

Podium als orgelpunt

In zijn allerlaatste zesdaagse moet Keisse opboksen tegen hongerige Vlaamse leeuwen, die gesteund worden door de Nederlander Yoeri Havik (Fabio Van Den Bossche) en de Duitser Tim Torn Teutenberg (Jules Hesters). “Lindsay De Vylder en Robbe Ghys steken er met Fabio en Yoeri bovenuit. Iljo en Jasper zijn nog niet uitgeteld. Vanaf dag vier laat de vermoeidheid zich voelen. Iljo zijn benen voelen elke dag beter aan. En of er nog spanning opzit! Schrijf gerust op dat Iljo en Jasper in de tweede helft van de Zesdaagse nog verrassend uit de hoek zullen komen. Op het podium eindigen, zou een mooi orgelpunt zijn”, besluit D’Hont het gesprek. In de catacomben wachten er pistekinderen op hem. D’Hont is het luisterend oor met de gouden handen. Grootspraak is aan hem niet besteed.