Nieuwe coronavarianten nemen over, gaan de cijfers nu stijgen? “Dat is een geruststelling, al zijn we nooit helemaal zeker”

Hoe zit dat met die nieuwe variant?

Omikron zwaait sinds begin 2022 de plak. Die veroorzaakte een recordpiek in het aantal besmettingen, maar de ziekte verliep wel een pak milder dan bij voorgangers als alfa en delta. Van die omikron volgden de subvarianten elkaar in sneltempo op. Versie BA.5, die de golfjes van juli en oktober veroorzaakte, is sinds deze week zijn maandenlange dominantie kwijt.

“In de schattingen van het referentielabo staat hij op minder dan 50 procent”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Subvarianten BQ.1 en XBB zijn samen goed voor iets meer dan de helft van de positieve tests.”

Of die nieuwe varianten even mild zijn als hun voorganger, is afwachten. “BQ.1 is in Frankrijk al iets langer dominant en veroorzaakt daar een lichte stijging van het aantal ziekenhuisopnames, maar niet echt spectaculair”, zegt Van Gucht. “Dat is dus een geruststelling, al zijn we natuurlijk nooit helemaal zeker.”

Steven Van Gucht — © BELGA

Hoe gaat het met de coronacijfers zelf? En met RSV en griep?

De coronacijfers blijven verder dalen. Min 12 procent voor de besmettingen, min 23 procent voor de ziekenhuisopnames en min 20 procent voor de algemene ziekenhuisbezetting. Alleen het aantal overlijdens steeg, maar schommelt in absolute cijfers tussen de 5 en de 10 per dag. “De situatie is gunstig”, zegt Van Gucht. “Het is prettig om na zoveel weken en maanden redelijk goed nieuws te kunnen melden.”

Ook andere luchtweginfecties zoals griep en RSV slaan nog niet hevig toe. Bij jonge kindjes is er voor RSV een stijging, maar die is niet anders dan in andere jaren.

“We verwachtten er ons aan dat die misschien ernstiger zou zijn, omdat de sociale contacten zich hebben genormaliseerd en de virussen de voorbije twee jaar minder circuleerden. Maar voorlopig zien we dat in België niet. Maar de winter is nog lang, en we kunnen ook over de nieuwe coronavariant niet helemaal zeker zijn.”

Wat is de stand van zaken in de vaccinatiecampagne?

Bij de volwassenen hebben bijna 3.750.000 volwassenen (ruim 40 procent) een tweede boosterprik kregen. Bij de oudere leeftijdsgroepen, waar het vaccin nog aanbevolen wordt, ligt dat gemiddeld hoger.

Ook voor baby’s vanaf 6 maanden en tot 4 jaar is er nu een aangepast coronavaccin, dat is goedgekeurd voor gebruik in België. De Europese geneesmiddelenwaakhond gaf in oktober al groen licht en de Hoge Gezondheidsraad in België publiceerde nu zijn advies voor de te volgen strategie.

Het gaat om hetzelfde Pfizer-vaccin dat al beschikbaar was voor kinderen tussen 5 en 12 jaar. Een brede vaccinatiecampagne komt er niet, op expliciet advies van de Hoge Gezondheidsraad. Alleen kinderen met een immuniteitsstoornis of zware risicofactoren krijgen de aanbeveling om zich tegen corona te beschermen met een inenting. Voor gezonde kinderen wordt het vaccin alleen “aangeboden”, maar ook dan kan je alleen terecht in één van de geselecteerde ziekenhuizen in het land. Dat is er één per provincie - vaak het universitair ziekenhuis en in West-Vlaanderen het AZ Damiaan.

De Hoge Gezondheidsraad benadrukt wel dat je prioriteit moet geven aan de klassieke basisvaccinatie, zoals tegen mazelen en polio, voor je aan vaccinatie tegen Covid-19 begint te denken. Zelfs als er iemand met verhoogd risico in de familie is, is kindervaccinatie niet de heilige graal “omdat de impact op overdracht laag is”.