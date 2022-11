Bierblik voor 550 euro, iemand? Balenciaga lanceert eerste home-collectie

Het is zowaar een van de populairste high fashionmerken van het moment, met als muse de hyperbekende Kim Kardashian. Maar nu waagt Balenciaga zich voor het eerst ook aan een home-collectie. Denk: een drinkbakje voor je viervoeter met spikes, bedrukte lakens of deurmatten én glazen en blikjes waarvan het design ons wel erg aan de betere Belgische pils doet denken.

Op de catwalk van de lente/zomercollectie 2023 zagen we bij het modehuis nog modderige, desolate beelden, maar de home-lijn van Balenciaga is net wat minder grimmig. De ‘objects’-collectie bestaat uit een hele resem spullen die van jouw huis een waar Balenciaga-nest maken.

En dat nest is best edgy. Dé showstopper is ongetwijfeld het gouden beeld van de iconische Triple S-sneaker van het merk, maar ook de bedrukte lakens en kussens trekken de aandacht.

Gouden beeld Triple S-sneaker - 7.000 euro — © Balenciaga

Dekbedsed - 995 euro — © Balenciaga

Kussen met Balenciaga-print - 800 euro — © Balenciaga

Wie tijdens een volgend dinertje graag zijn gasten imponeert, kan dat doen met bedrukt servies én matching glazen, waarbij we gelijkenissen zien met het merkglas van een Belgisch pintje. Dat geldt bovendien niet alleen voor de glazen. Ook dit bierblik – dat dienst doet als kaarsenhouder en voor een luttele 550 euro van jou is – doet ons verdacht veel denken aan onze eigenste Stella Artois.

Borden met Balenciaga, set van twee grote borden - 300 euro — © Balenciaga

Set wijnglazen - 400 euro — © Balenciaga

Kaarsenhouder in de vorm van een bierblik - 550 euro — © Balenciaga

De couturier sloot bij het samenstellen van de collectie niemand uit, ook de viervoetige familievriend niet, met een hondenmand en bijbehorend dekentje in fluffy roze of zwart, een drinkbak met spikes, of glimmende sieraden.

Hondenmand en -dekentje - 1200 euro — © Balenciaga

Drinkbak voor honden - 750 euro — © Balenciaga

Halsband voor honden - 350 euro — © Balenciaga

Wie deze kerst trouwens graag mode in zijn boom hangt, kan dat met ornamenten in de vorm van Balenciaga-klassiekers zoals de Hourglass-tas, de Triple S-sneaker en de Cagole-laars.

Kerstornamenten - 650 euro voor drie — © Balenciaga

Begint het te kriebelen om een item uit de collectie cadeau te doen? Vanaf 21 november biedt het merk in geselecteerde Balenciaga-winkels een inpakdienst aan – geheel in de stijl van de eerste home-lijn. De collectie koop je vanaf 18 november in Londen en Milaan, en zou vanaf 25 november ook in geselecteerde winkels elders ter wereld beschikbaar zijn.