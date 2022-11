Poolse president verwacht nog incidenten na dodelijke raketinslag

Na de dodelijke raketinslag van dinsdag in Polen verwacht de Poolse president Andrzej Duda dat er nog gelijkaardige incidenten zullen plaatsvinden. Dat zei hij vrijdag in de Oost-Poolse stad Rzeszow. Polen zal er echter alles aan doen om incidenten te vermijden.

“Helaas moeten we er in zeker zin op voorbereid zijn dat er opnieuw ongevallen zouden kunnen plaatsvinden op onze grens naar aanleiding van de oorlog”, zei Duda donderdag. En hoewel Polen alles op alles zet om incidenten tegen te gaan, is het onmogelijk om zich te beschermen tegen een raketinslag, zei hij.

Militaire experts hebben aan de president uitgelegd dat raketafweersystemen de raket niet hadden kunnen tegenhouden omdat er te weinig tijd was.

In het dorp Przewodow, op 6 kilometer van de grens met Oekraïne, sloeg dinsdag een raket in. Daarbij kwamen twee mannen om het leven. De internationale gemeenschap gaat ervan uit dat het niet om een gerichte aanval van Rusland tegen Polen ging, maar dat de inslag het gevolg was van een ongeval met een Oekraïense luchtafweerraket. Oekraïne verzekerde in eerste instantie dat de raket Russisch was, maar uiteindelijk gaf president Volodimir Zelenski toe dat hij niet wist wat er was gebeurd. Hij eist toegang tot de plek van de raketinslag en alle beschikbare informatie.

Ondertussen zijn Polen en Oekraïne gesprekken gestat over hoe Oekraïne betrokken kan worden in het onderzoek naar het incident, zei het hoofd van het Poolse Bureau voor Nationale Veiligheid Jacek Siewiera aan televisiezender TVN24.

Er worden twee pistes besproken: ofwel dient Oekraïne een officieel verzoek in voor legale bijstand ofwel kan de Poolse procureur-generaal een internationale onderzoeksgroep opzetten. “Momenteel heeft de Oekraïense kant nog geen verzoek ingediend. Gesprekken zijn aan de gang - of zijn misschien al afgerond - over een internationale groep”, aldus Siewiera.