TWEEDE AFDELING. Defensieve zorgen bij Tongeren, debuut van Brulmans bij Bocholt?

Belisia speelt zondag (15u) de topper van de speeldag tegen de beloften van KV Mechelen. Tongeren trekt naar het nummer vier Cappellen. Coach Daumantas moet maar liefst drie verdedigers missen. Vraag is of leider Sporting Hasselt tegen rode lantaarn City Pirates de rug kan rechten na twee nederlagen op rij. Bocholt is dringend op zoek naar punten en hoopt tegen Lille de drie punten te pakken. Hades-Lebbeke is een duel tussen de nummers zes en zestien. Lees hier alle ploegnieuws van de Limburgse clubs in tweede afdeling VV B voor dit weekend. (edst/jfz/frba/matr/rusm)