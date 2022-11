Olympisch goud maakt Bart Swings nog meer dé te kloppen man op ‘zijn’ massastart: “Quick-Step moet de koers ook altijd dragen”

“Het is een drukke zomer geweest en heb wat trainingswedstrijden gemist, waardoor de grote topvorm er nog niet is”, geeft Swings toe. Vorige week in Noorwegen werd hij pas vijfde op ‘zijn’ massastart en ook de afstanden liepen nog niet super. “Maar maart (met het WK afstanden, red.) is nog ver en dat is uiteindelijk het grote doel. In Heerenveen schaatsen, daar kijk ik altijd naar uit. Ik heb er veel goesting in. En als ze je naam afroepen als olympisch kampioen, dat geeft nog altijd kippenvel. Dat was eigenlijk heel de zomer al, met het skeeleren ook. Dat hoort er nu standaard bij. Ik ben die status nog wel niet gewoon of zo. Dus het is nog steeds een speciaal gevoel.”

Zijn olympische race van februari terugkijken, doet Swings niet meer. Maar eraan denken, dat wel. “Het komt wel eens ter sprake, ook tijdens voorbereiding op een massastart”, klinkt het in de lobby van Hotel Van der Valk in Wolvega. “Toen deed ik eigenlijk alles niet volgens plan (lacht), door alles dicht te rijden. Nu is het plan anders want je kan dat geen heel seizoen volhouden. Ik wil die druk niet altijd bij mezelf leggen, wat meer bluffen… Door dienen de Wereldbekers voor richting WK. Maar je dwing die status ook wat af. Het is zoals in de koers. Als Quick-Step heel sterk rijdt in het voorjaar, moeten zij de wedstrijd ook altijd dragen. Er is nu echter een snelle Nederlander bij, Bart Hoolwerf. Die toonde vorige week zijn snelheid, maar toen kon Oranje de boel niet bij elkaar houden. Ze zullen dus nu moeten bewijzen dat ze hun snelle man aan de finish kunnen krijgen. Hij is sowieso een nieuwe concurrent, vooral nu omdat mijn snelheid pas tegen het einde van het seizoen komt.”

Wereldkampioen

Swings maakte de overstap van het skeeleren naar het schaatsen met één groot doel: olympisch kampioen worden. Die droom ging na een knalrace in vervulling in Peking. En dus… wat nu?

“Ik heb mijn droom inderdaad bereikt, maar ik heb altijd nog andere doelen”, zegt Swings overtuigend. “Bijvoorbeeld, ik ben nog geen wereldkampioen op de massastart geworden. In Inzell (in 2018, red.) was ik er één bocht van verwijderd (tot hij viel, red.), dus daar denk ik wel vaker aan terug. Maar ook op die andere afstanden wil ik op het WK stappen vooruit zetten. Vorige week in Stavanger was het op die afstanden nog niet heel goed, maar ik had nog geen 5 km geschaatst dit seizoen en de 1.500 meter was eigenlijk wel goed tot ik moest inhouden bij de kruising. Dat is spijtig, maar ik was gewoon sneller weg dan ik van mezelf gewoon ben (lacht). Anders had er wél veel ingezeten. Het is sowieso altijd wat groeien, dus ik hoop in januari op een niveau te staan dat ik wil. Ook met het oog op het EK allround (6-8/1, red.), waar ik mik op een podium. Dat is doel één deze campagne. Maar ook als het op de afstanden niet goed draait, kan het nog altijd lukken op de massastart. Daar ben ik altijd wel in staat om mee te doen voor de prijzen.”

Na zijn olympische titel pakte Swings even een break, maar daarna trok hij vaker dan de voorbije jaren weer eens de skeelers aan. Nog altijd zijn grootste passie. En hij las ook het boek van ene Nils van der Poel, de knettergekke wereldrecordhouder op de 5 km en 10 km die na twee topjaren kapte met de schaatssport, maar zijn trainingsmethoden uitbracht op papier.

“Het is een van de tofste zomers tot nu toe, het was echt genieten”, zegt Swings. “Dat wilde ik ook. Daarnaast heb ik inderdaad een paar dingen anders gedaan door Van der Poel te lezen. Hij deed dingen extreem anders dan hoe het schaatsen nu benaderd wordt. Qua duurtrainingen op de fiets, qua piektrainingen op de fiets - die deed ik ook maar hij veel meer en dus hebben we dat bij ons wat opgekrikt - en dan het schaatsspecifieke. Hij deed veel wedstrijduren, zoals per week verschillende 5 kilometers aan wedstrijdtempo. Dat is heel zwaar en intensief, dus daar hebben we ook van geleerd. Ik heb dus (nog) zwaarder getraind als anders, met meer intensieve prikkels. Ik deed dat ervoor één keer om de week, hij deed dat vijf keer per week dus ja...”

“Denk nog niet aan stoppen”

Van der Poel nam dus al afscheid van de schaatssport, maar ook Swings krijgt die vraag nu geregeld. Hoewel hij eigenlijk nog maar 31 is. “In de fleur van mijn leven, inderdaad (lacht). Zo voel ik mij ook. Maar eens je over de 30 bent in de topsport, wordt die vraag wel eens vaker gesteld omdat er ook velen zijn die dan ermee ophouden. En omdat ik net een heel groot doel heb bereikt. Maar voor mij is het net omgekeerd: ik ben nu nog meer gemotiveerd om verder te doen. Dus ik denk nog niet echt aan stoppen. Al weet je nooit wat er in vier jaar gebeurt, maar ik denk nu ook minder van Spelen naar Spelen. Vroeger was het van plaatsen in 2014 naar medaille in 2018 en goud in 2022. Nu ga ik die druk wat afhouden, ik wil gewoon meer genieten vanaf nu.”

In Heerenveen schaatst Swings - die op huizenjacht is en dichter bij de roots van zijn vriendin in de Kempen wil gaan wonen - niet met gouden details op zijn pak, wat hij eind vorig seizoen tijdens de Wereldbekerfinale wel deed. “Ik vond dat eigenlijk best cool en ik wil dat wel terug. Dus misschien moeten we dat eens regelen voor januari of zo, dan komt er een nieuw Belgisch pak aan.”