R&B-zanger B Smyth overleden op 28-jarige leeftijd

De Amerikaanse R&B-zanger B Smyth is op 28-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt zijn broer aan lokale media. De man had al langer gezondheidsproblemen.

De zanger overleed na een respiratoir falen na een lange strijd met longfibrose. Dat schreef zijn broer op Instagram. “Mijn broer was erg enthousiast toen veel van jullie challenges maakten voor zijn laatst uitgebrachte single Twerkoholic deel 2 terwijl hij op de dienst intensieve zorg lag, het bracht echt een grote glimlach op zijn gezicht. Dus namens mijn broer en mijn familie willen we jullie allemaal bedanken voor al jullie liefde en steun door de jaren heen. We vragen om privacy in deze moeilijke tijden. We willen jullie ook bedanken voor al jullie gebeden.”

(sgg)