Twee verdachten opgepakt na gewapende overval op Euroscoop in Eisden

Woensdag rond 21 uur drongen twee gemaskerde mannen binnen in Euroscoop aan de Zetellaan in Eisden (Maasmechelen). Ze waren beiden gewapend, een zelfs met een pistool. Ze vroegen aan de kassierster om de lade van de kassa open te maken. Dat lukte niet onmiddellijk waarna de onbekende overvallers buit probeerden te slaan aan de kassa’s in de bioscoop. Ondanks trekken en kloppen op de kassa’s kregen de overvallers alle kassa’s die ze wilden kraken niet geopend. Daarop namen de overvallers de benen. Getuigen op straat zagen de overvallers wegrennen over de parking van Maasmechelen Village richting Zuid-Willemsvaart en de straat Vilvert richting Lanklaar. De politie werd op de hoogte gebracht en stelde een onderzoek in. In het midden van de nacht trof de politie Lanaken-Maasmechelen in het struikgewas langs de Zuid-Willemsvaart een mogelijke verdachte aan. Deze werd meegenomen voor verhoor. In de loop van de nacht van woensdag op donderdag werd ook een tweede mogelijke verdachte opgepakt op de openbare weg. De twee verdachten zijn voorlopig nog niet op vrije voeten en hebben al twee nachten in een cel doorgebracht.