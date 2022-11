Daniel Ricciardo keert terug naar Red Bull, Mercedes het snelst in de trainingen

Daniel Ricciardo wordt volgend jaar derde rijder bij Red Bull Racing, het team waarvoor Max Verstappen rijdt. Dat heeft Helmut Marko in Abu Dhabi bevestigd. Mercedes voerde de tabellen aan in de eerste vrije trainingen.

Daniel Ricciardo wordt in 2023 de derde rijder bij Red Bull Racing. Het contract is nog niet getekend, de deal is niet officieel aangekondigd, maar topman Helmut Marko gaf op de Duitse tv aan dat er een princiepsakkoord is. “Ricciardo wordt onze derde rijder. We hebben zoveel sponsors, zoveel show runs en dat soort dingen. Hij is een van de meest high profile rijders en het meest geschikt.” De Kiwi Liam Lawson, die nu in de F2 maar volgend jaar in de Japanse Super Formula uitkomt, blijft evenwel de reserverijder.

Ricciardo was werkloos en keert terug naar het team waarvoor hij zeven van zijn acht overwinningen boekte. Voor het team houdt de beslissing nog meer steek, gezien de spanningen die er de laatste dagen hangen tussen Max Verstappen en Sergio Perez. De twee - en dan vooral de Mexicaan - mogen dit als een ernstige waarschuwing zien: indien nodig heeft Red Bull een alternatief achter de hand dat meteen inzetbaar en competitief is. Door de overstap van Pierre Gasly naar Alpine was dat er niet meer.

Daniel Ricciardo wordt aan de deur gezet bij McLaren, waar de resultaten tegenvielen omdat de Australiër niet goed met de auto overweg kon. Hij rijdt zondag zijn laatste race voor het team en wordt volgend jaar vervangen door zijn landgenoot Oscar Piastri. Ricciardo is 33 jaar en maakte carrière bij Red Bull, dat hem liet roderen bij HRT en Toro Rosso, om hem in 2014 naar de hoofdmacht over te hevelen ter vervanging van Mark Webber. Daar reed hij vijf seizoenen en maakte hij een einde aan de hoogdagen van Sebastian Vettel: Ricciardo bleek sneller en Vettel stapte over naar Ferrari.

In 2018 moest Ricciardo op zijn beurt zijn meerdere erkennen in de jonge Max Verstappen, maar hij blijft tot vandaag de teammaat die het best standhield tegen de huidige wereldkampioen. Al was die toen nog een opkomend talent. De voorbije vier seizoenen reed Ricciardo twee jaar voor Renault en twee voor McLaren.

© REUTERS

Mercedes bovenaan

In Abu Dhabi zijn de eerste vrije trainingen afgewerkt, maar die zijn weinig relevant. Ze werden immers verreden op het heetst van de dag, terwijl de kwalificaties en de race bij valavond gehouden worden. Dat maakt het afstelwerk vrij nutteloos. Veel teams zetten een rookie in een van de auto’s. De snelste van hen was de Nieuw-Zeelander Liam Lawson, die met de Red Bull van Max Verstappen de vijfde tijd neerzette. Bovenaan de tabellen prijkten de Mercedessen van Lewis Hamilton en George Russell.