Vrouw van Robbie Williams over seksleven: “Het is uitgewist door vier kinderen”

Ayda Williams, de echtgenote van zanger Robbie Williams, heeft in haar podcast onthuld dat hun seksleven zo goed als onbestaande is. Haar slaapkamer is een gemeenschappelijke werkplek geworden en ze zijn slechts ‘kamergenoten’.

“Toen er romantiek was, als dat gebeurde, ja, dan was er een gemeenschappelijke slaapplaats gewoon uit fysieke noodzaak. Maar nu is dat helemaal dood. Het is uitgewist door vier kinderen”, zei Williams tijdens haar podcast Postcards from the Edge. “Het is echt niet nodig om tegelijk naar bed te gaan. Het is nu gewoon een gezamenlijke werkruimte. Ik kan het bed net zo goed opmaken als een pingpongtafel en dan kunnen we gewoon af en toe spelen. En dan afdwalen naar andere hoekjes om te slapen. Het is wat het is. Het is een kleine werkplek.”

Ze hekelde ook het snurken van haar echtgenoot en sprak over de optie om in aparte slaapkamers te slapen. “Ik heb enkele vriendinnen die dit doen - ze hebben zoiets van ‘slaap gewoon in een andere slaapkamer’. Maar dan denk ik ‘God, dan zijn we officieel gewoon kamergenoten, we kunnen net zo goed broer en zus zijn’.” (sgg)