EERSTE PROVINCIALE. Topper in Zepperen, stekelig voor Bree-Beek in Koersel

De topaffiche van het weekend in eerste provinciale is de confrontatie tussen de nummers één en drie, Zepperen-Brustem en Park Houthalen. Bovenaan kan het alle kanten uit, want nummer twee Bree-Beek staat in Koersel ook voor een stekelige opdracht. Torpedo en Achel maken onder mekaar uit wie in het spoor van de echte kopploegen blijft. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in eerste provinciale van dit weekend. (jc)