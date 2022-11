Winterslag zet in 4D de achtervolging op Opoeteren in. — © Bart Borgerhoff

Puzzelwerk bij Torpedo B in 4A, een topper in Borgloon in 4B, een oplopende strijd om de periodetitel in 4C en een derby in 4D. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in vierde provinciale van dit weekend. (kj/dg/bs/bsa)