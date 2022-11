Linkhout, hier in actie tegen Lummen, speelt zondag de derby in Meldert. — © Karel Hemerijckx

Een Lummense derby in 3A, een burenstrijd in Opitter in 3B en een onvervalste topper in 3C. Dat zijn de blikvangers van speeldag twaalf. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in derde provinciale van dit weekend. (divu/krth/edst)