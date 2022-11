Zes maanden elke zaterdag gratis ondergronds parkeren in Sint-Truiden

In parkeergarages Centrum en GAZO, samen goed voor 514 parkeerplaatsen, worden vanaf 1 december 2022 tot en met 31 mei 2023 elke zaterdag de parkeerplaatsten gratis. Op de 90 Shop & Go parkeerplaatsen wordt het uur gratis parkeren. Het lokaal bestuur Sint-Truiden, AGB Trupark en Shop & The City maakten vrijdagochtend deze unieke actie bekend. “Met de beslissingen die vandaag genomen zijn, zetten we een eerste stap om de bereikbaarheid van de handelaars in de binnenstad optimaliseren zeker tijdens de zaterdagen. Met het nakend parkeer-geleide-systeem gaan we dat snel verder ondersteunen. We beschikken over een zeer gevarieerd handelsaanbod in ons stadscentrum. Daarom is een goede mix tussen kort- en lang parkeren zo belangrijk en is het gewenst om onze ondergrondse parkeerfaciliteiten te promoten. Onze doelstelling is dat wie in Sint-Truiden consumeert niet zelf voor een parkeerkost moet opdraaien”, zegt Jo François, schepen van lokale Economie.

Een goed evenwicht

“Wanneer we merken dat het parkeerbeleid kan bijgestuurd worden om een extra impuls te geven aan handel en horeca dan werken we hier graag aan mee“, aldus Bert Stippelmans, voorzitter AGB Trupark. ”Met het gratis ondergronds parkeren op zaterdag hopen we bovendien dat het zoekverkeer in de stad afneemt en meer mensen vaker gebruikmaken van onze ondergrondse parkeerfaciliteiten“. Ook de Truiense handel en horeca blikken tevreden vooruit. “Bezoekers moeten vlot en dicht bij het centrum kunnen parkeren en zich geen zorgen maken over een lange weg terug met hun aankopen of hun parkeerticket,” zegt Philip Bronckaerts, voorzitter van VZW Trud’Or. Zaterdag is Haspengouw marktdag in Sint-Truiden. Hét moment om verse producten en specialiteiten in te slaan of een nieuwe outfit te kiezen. “Dan is het natuurlijk ideaal als je, je wagen gratis en dichtbij kan parkeren en dat zal zeker in goede aarde vallen bij de collega’s. Dit initiatief zal de vele marktbezoekers weten te bekoren en we hopen dat het extra bezoekers aantrekt,” besluit Nico Noppen, voorzitter beroepsvereniging Marktkramers.