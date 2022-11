Covid-19 basisvaccinatie kan bij kinderen van 6 maanden tot en met 4 jaar

Een basisvaccinatie wordt aanbevolen voor kinderen met immunosuppressie of die aan een ernstige chronische ziekte lijden. De vaccinatie gebeurt met een origineel pediatrisch vaccin van Pfizer. Het basisschema bestaat uit drie doses, met een interval van ongeveer drie weken tussen de eerste twee doses en met de derde dosis twee maanden na de tweede dosis. Het merendeel van deze kinderen wordt door een pediater in een referentieziekenhuis opgevolgd. Deze zal de ouders uitnodigen om het kind te laten vaccineren.

Bij gezonde kinderen is een vaccinatie tegen Covid niet aanbevolen, maar het kan wel op individuele basis gebeuren, mits goed geïnformeerde toestemming van de ouders. Deze kinderen kunnen gevaccineerd worden in een pediatrisch referentiecentrum. In Vlaanderen zijn dat de universitaire ziekenhuizen, het Jessa ziekenhuis en het AZ Damiaan.

Boostervaccinatie bij gezonde kinderen van 5 tot en met 17 jaar wordt niet aanbevolen door de HGR, maar kan wel aangeboden worden op individuele vraag.

Voor kinderen met immunosuppressie of comorbiditeiten heeft de HGR al een booster aanbevolen in juli 2022.

De vaccinatie gebeurt met een origineel pediatrisch mRNA vaccin voor de vaccinatie tot en met 11 jaar, en met een standaardvaccin vanaf 12 jaar. Deze boostervaccinaties zullen nog gedurende korte tijd mogelijk zijn in vaccinatiecentra. De deelstaten zullen binnenkort communiceren in welke centra kinderen en jongeren zich kunnen laten boosteren, klinkt het.