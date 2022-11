NBA. Kevin Durant duwt verrassende leider in Western Conference Portland van roze wolk

Portland heeft donderdag in de NBA voor eigen publiek verloren van Brooklyn. De leider in de Western Conference ging tegen de Nets onderuit met 107-109. Ook de Sacramento Kings scoorden weer bij de vleet.

Royce O’Neale besliste de partij tussen Portland en Brooklyn met een tip-in in de allerlaatste seconde. Hij tekende daarmee voor een triple-double (11 punten, 11 assists, 10 rebounds). Sterspeler Kevin Durant kroonde zich met 35 punten tot topschutter. Voor Durant was het een bijzondere avond, want hij scoorde liefst zijn 26.000ste punt in de NBA.

In het verliezende kamp rondden drie spelers de kaap van (minstens) 20 punten (Damian Lillard, Anfernee Simons en Shaedon Sharpe) maar dat volstond niet voor een elfde overwinning. Ondanks hun vijfde nederlaag dit seizoen blijven de Trail Blazers wel aan kop in hun conference, voor Phoenix en Denver (10-5 tegen 9-5). Brooklyn staat voorlopig elfde in de Eastern Conference met zeven overwinningen in zestien matchen.

In de twee andere wedstrijden van de avond mochten de thuisploegen wel vieren. De Los Angeles Clippers zetten de Detroit Pistons, de hekkensluiter in het Oosten, opzij met 96-91 terwijl de Sacramento Kings met 130-112 te sterk waren voor de San Antonio Spurs.